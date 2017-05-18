Прием в резиденции генерального консула США во Владивостоке начался с минуты молчания

Майк Кийс почтил память об Игоре Агафонове

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 мая, прием-презентация американского туризма в резиденции генерального консула США началась с минуты молчания, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Майк Кийс объявил минуту молчания в память об Игоре Агафонове, руководителя представительства МИД во Владивостоке, призвав присутствующих помолиться за его семью. Генконсул рассказал, что Игорь Агафонов был первым, с кем он познакомился во Владивостоке и отметил его высокий профессионализм.

Напомним, Игорь Агафонов умер на 50-м году жизни.