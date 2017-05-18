Завтра во Владивостоке будет облачно, но тепло

В крае возможны небольшие дожди

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

В минувшие сутки в Приморье прошли кратковременные грозовые дожди. Максимальная температура воздуха составила +15…+26 °C. К утру температура воздуха понизилась до +3…+15 °C. Ночью фронтальный раздел циклона покинул край, дожди прекратились, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке к полудню воздух прогрелся до +18…+22 °C, во второй половине дня посвежел юго-восточный ветер, температура начала понижаться. К середине ночи столбики термометров опустились до +8 °C. С заходом солнца город накрыл туман.

Сегодня, 18 мая, в крае без осадков. Утром местами очаги тумана. Юго-западными потоками на край выносится теплая воздушная масса. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +21…+32 °C, на побережье прохладнее, +14…+22 °C.

В приморской столице облачно. Утром туман, местами морось. Во второй половине дня максимальная температура воздуха +14…+16 °C, в пригороде до +20 °C.

Завтра на севере края возможны небольшие дожди. Ночью на побережье с южным ветром придет туман. Минимальная температура воздуха +7…+15 °C. Днем в континентальных районах ожидается жаркая погода, +23…+33 °C, на побережье +17…+21 °C.

Во Владивостоке будет облачно, ночью и утром местами туман, морось. Ветер свежий. К утру температура понизится до +9…+11 °C, днем повысится до +18…+21 °C.