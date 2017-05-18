Завтра во Владивостоке будет облачно, но тепло 17:59, 18 мая Завтра во Владивостоке будет облачно, но тепло
Погода готовит сюрприз для жителей Владивостока 16:01, 18 мая Погода готовит сюрприз для жителей Владивостока
Легендарный российский рэпер остался недоволен перелетом из Владивостока 15:06, 18 мая Легендарный российский рэпер остался недоволен перелетом из Владивостока
Новостная лента
Май, 18 четверг
19:13
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
19:13
Эксперт: ​В случае войны радиоактивный пепел достигнет Владивостока Эксклюзив
19:13
Еще одну акулу поймали рыбаки в Приморье Фото
19:08
В Приморье модернизируют таможенный пост Турий Рог
18:35
Второй этап чемпионата города по картингу пройдет во Владивостоке
17:59
Завтра во Владивостоке будет облачно, но тепло
17:47
Приморец убил трех своих детей и беременную супругу
17:42
Руководитель в Приморье задолжал своим сотрудникам свыше 673 тыс рублей
17:27
«Закон для всех»: жителей Владивостока приглашают на очередную юридическую консультацию в муниципальную библиотеку
17:16
Владелец наркопритона в Приморье получил срок за подкуп сотрудника полиции
17:08
Прием в резиденции генерального консула США во Владивостоке начался с минуты молчания
17:02
С бездетной россиянки суд взыскал задолженность по алиментам
16:49
Понаехали тут: Приморцы готовы помочь Брэду Питту получить дальневосточный гектар Видео
16:37
О справедливости на Дальнем Востоке Видео
16:26
Пермские боги прибыли во Владивосток Видео
16:18
Антон Лубченко: Я пробовал баланду и ездил в автозаке!
16:12
Безработный приморец украл у РЖД 320 противоугонов
16:01
Погода готовит сюрприз для жителей Владивостока
15:48
В Приморье поступила опасная сушеная рыба из Вьетнама
15:36
Приморец продавал в интернете несуществующий прицеп
15:32
Vladivostok Boat Show открывается во Владивостоке уже в эту пятницу, 19 мая! Фото
15:24
​Против кого направлено американское ПРО в Корее? Эксклюзив
15:15
Еще один приморец устроил пожар в собственной квартире
15:06
Легендарный российский рэпер остался недоволен перелетом из Владивостока
14:52
Игорь Пушкарев отмечает годовщину вступления в должность главы Владивостока
14:48
Фоторепортаж: ​Пермские боги Эксклюзив
14:34
В Артеме сгорела баня
14:23
Стали известны адреса дворов, которые отремонтируют во Владивостоке Адреса
14:10
Во Владивостоке репетируют уникальную постановку Фото
13:56
Эксперт: Если пытаться выловить акулу, она может причинить серьезные травмы Эксклюзив
13:54
Представитель Спецсвязи: Водитель Субару сам затеял конфликт
13:41
Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека Эксклюзив
13:33
За сутки в Приморье произошло 87 аварий
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4132 (71) от 18 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
О мечтах и надеждах поколения победителей
Город развивает экологический туризм
Сирень – посол народной дипломатии
Озеро чудесное – в топе популярных
Такое диво есть только в Приморье
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Руководитель в Приморье задолжал своим сотрудникам свыше 673 тыс рублей

Проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы должностными лицами из числа руководства ФГБНУ «Приморская овощная опытная станция всероссийского научно-исследовательского института овощеводства», сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». По версии следствия, на предприятии частично не выплачена заработная плата свыше 3 месяцев 23 работникам, всего на сумму свыше 673 тыс рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владелец наркопритона в Приморье получил срок за подкуп сотрудника полиции
17:16, 18 мая 2017 Владелец наркопритона в Приморье получил срок за подкуп сотрудника полиции

Злоумышленник полностью признал свою вину

С бездетной россиянки суд взыскал задолженность по алиментам
17:02, 18 мая 2017 С бездетной россиянки суд взыскал задолженность по алиментам

В пользу 10-летней чужой девочки

Безработный приморец украл у РЖД 320 противоугонов
16:12, 18 мая 2017 Безработный приморец украл у РЖД 320 противоугонов

Детали он сдавал в металлоприемный пункт

В Приморье поступила опасная сушеная рыба из Вьетнама
15:48, 18 мая 2017 В Приморье поступила опасная сушеная рыба из Вьетнама

Предприятие получило временное ограничение

Приморец продавал в интернете несуществующий прицеп
15:36, 18 мая 2017 Приморец продавал в интернете несуществующий прицеп

Злоумышленник ответит в суде

Еще один приморец устроил пожар в собственной квартире
15:15, 18 мая 2017 Еще один приморец устроил пожар в собственной квартире

Причиной возгорания стала сигарета

В Артеме сгорела баня
14:34, 18 мая 2017 В Артеме сгорела баня

Обстоятельства случившегося выясняются