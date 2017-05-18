Руководитель в Приморье задолжал своим сотрудникам свыше 673 тыс рублей

Проводится проверка

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы должностными лицами из числа руководства ФГБНУ «Приморская овощная опытная станция всероссийского научно-исследовательского института овощеводства», сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». По версии следствия, на предприятии частично не выплачена заработная плата свыше 3 месяцев 23 работникам, всего на сумму свыше 673 тыс рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.