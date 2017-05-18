Vladivostok Boat Show открывается во Владивостоке уже в эту пятницу, 19 мая!

Традиционная выставка и продажа водомоторной техники, фестиваль водных видов спорта, конкурс детского рисунка, швейцарская 37-футовая яхта Chamade – и это только начало списка всех событий!

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Организаторы «подняли все паруса» и сообщают о полной готовности к IX Международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2017, которая пройдет 19-21 мая. Напомним, что в этом году мероприятие станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

Выставка начинает работу в 10 утра, 19 мая, а уже в 13:00 состоится Официальное открытие мероприятия.

Все три дня посетителей и гостей выставки ждет обширная развлекательная программа, как для взрослых, так и для детей. Приезжать на мероприятие однозначно следует всей семьей, здесь каждый найдет себе занятие по интересам!

В программу будет интегрирован фестиваль водных видов спорта, каждый желающий, без специальной подготовки сможет принять участие в соревнованиях. Так же гостей ожидают демонстрация, ярмарка, продажа водомоторной техники и, несомненно, яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров. Так же ожидаемая организаторами и участниками швейцарская 37-футовая яхта Chamade, с семейной парой на борту, уже прибывала во Владивосток! Яхта совершает кругосветное путешествие и после продолжит курс на Аляску, через Сахалин и Камчатку.

Уже известна окончательная программа Vladivostok Boat Show – 2017!

19 мая

Время Мероприятие Место проведения 10-00 Начало работы выставки 10-00 – 18-00 Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования морская часть яхт-клуба «Семь футов» 13-00 Официальная церемония открытия выставки Центральная сцена выставки 12-00 – 16-00 Развлекательная программа для детей от детского центра «В гостях у Пряника»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата Детская площадка 14-00 – 14-30 Старт любительской регаты «Гонка под Парусом» участники: все желающие среди посетителей и участников выставки Сцена выставки 17-30 - 18-00 Награждение победителей любительской регаты «Гонка под парусом» Сцена выставки 18-00 – 21.00 Регата «Кубок Матросов» среди учащихся Дальневосточной парусной школы Бухта Федорова 21-00 Official PRE party Vladivostok Boat Show BarBoss

20 мая

Время Мероприятие Место проведения 10-00 Начало работы выставки 10-00 – 18-00 Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования Морская часть яхт-клуба «Семь футов» 10-00 – 13-00 Регата «Кубок Матросов» соревнования среди учащихся Дальневосточной Парусной Школы Бухта Федорова 12-00 – 16-00 Развлекательная программа для детей от детского центра «В гостях у Пряника»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата Детская площадка 12-30 – 13-00 «Утренняя гимнастика» Школа спорта и танца Зыряновых Сцена выставки 13-00 – 15-00 Соревнования по слоттрекинговым гонкам Carrera Центральная площадка выставки 14-00 – 14-30 Старт любительской регаты «Гонка под Парусом» участники: все желающие среди посетителей и участников выставки Сцена выставки 16-00 – 17-00 Розыгрыши призов от компаний-участников и партнеров выставки сцена выставки, площадка перед сценой 17-00 – 18-00 «Сальса Вечеринка» от танцевального центра «ЭТАЖИ» Площадка перед сценой выставки 18-00 – 18-30 Награждение победителей любительской регаты «Гонка под парусом» Сцена выставки 01-00 Official after party Vladivostok Boat Show Ночной клуб CUCKOO

21 мая

Время Мероприятие Место проведения 10-00 Начало работы выставки 10-00 – 17-00 Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования морская часть яхт-клуба «Семь футов» 10-30 – 16-00 Старт регаты «Молодые капитаны» соревнования среди воспитанников ДЮПС яхт-клуба «Семь Футов» Бухта Федорова 11-00 – 11-30 Старт любительской регаты «Гонка под парусом» участники: все желающие среди посетителей и участников выставки Центральная сцена выставки 12-00 – 14-00 Финиш гребной гонки «Мосты» Бухта Федорова, сцена выставки 12-00 – 16-00 Развлекательная программа для детей от детского центра «В гостях у Пряника»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Детская площадка 14-00 – 15-00 Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении Центральная площадка выставки 15-00 – 17-00 Соревнования на аутригерах Открытие сезона среди профессионалов Бухта Федорова 15.00 – 15-30 Награждение победителей любительской регаты «Гонка под парусом» Сцена выставки 15-30 - 16-00 Розыгрыш подарочного сертификата от детского центра «В гостях у Пряника» Центральная сцена выставки 16-00 – 16-30 Награждение победителей детской парусной регаты «Молодые капитаны» Центральная площадка выставки 16-30 Награждение победителей конкурса детского рисунка «Сны о море» Центральная площадка выставки 17-00 Церемония закрытия выставки «Сальса Вечеринка» от танцевального центра «ЭТАЖИ» Площадка перед сценой выставки

Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.