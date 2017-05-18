В выходные дни погода в Приморье испортится – пойдут дожди 16:01, 18 мая В выходные дни погода в Приморье испортится – пойдут дожди
Легендарный российский рэпер остался недоволен перелетом из Владивостока 15:06, 18 мая Легендарный российский рэпер остался недоволен перелетом из Владивостока
Игорь Пушкарев отмечает годовщину вступления в должность главы Владивостока 14:52, 18 мая Игорь Пушкарев отмечает годовщину вступления в должность главы Владивостока
Новостная лента
Май, 18 четверг
16:11
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
16:11
Эксперт: ​В случае войны радиоактивный пепел достигнет Владивостока Эксклюзив
16:11
Еще одну акулу поймали рыбаки в Приморье Фото
16:01
В выходные дни погода в Приморье испортится – пойдут дожди
15:48
В Приморье поступила опасная сушеная рыба из Вьетнама
15:36
Приморец продавал в интернете несуществующий прицеп
15:32
Vladivostok Boat Show открывается во Владивостоке уже в эту пятницу, 19 мая! Фото
15:24
​Против кого направлено американское ПРО в Корее? Эксклюзив
15:15
Еще один приморец устроил пожар в собственной квартире
15:06
Легендарный российский рэпер остался недоволен перелетом из Владивостока
14:52
Игорь Пушкарев отмечает годовщину вступления в должность главы Владивостока
14:48
Фоторепортаж: ​Пермские боги Эксклюзив
14:34
В Артеме сгорела баня
14:23
Стали известны адреса дворов, которые отремонтируют во Владивостоке Адреса
14:10
Во Владивостоке репетируют уникальную постановку Фото
13:56
Эксперт: Если пытаться выловить акулу, она может причинить серьезные травмы Эксклюзив
13:54
Представитель Спецсвязи: Водитель Субару сам затеял конфликт
13:41
Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека Эксклюзив
13:33
За сутки в Приморье произошло 87 аварий
13:22
В Приморье задержан китайский турист с контрабандой
13:15
Во Владивостоке ликвидирована огромная свалка
13:04
В Приморье фирму оштрафовали на 150 тысяч за товар компании-фантома
12:51
За сутки в Приморье произошло 10 пожаров
12:44
​В Приморье пропал малолетний ребенок Эксклюзив
12:40
Три человека пострадали в результате ДТП в Приморье
12:31
Владивостокский морвокзал заминировали ранним утром Фото
12:29
В Приморье разыскивают родителей, чей ребенок попал под колеса школьного автобуса
12:07
В Приморье водителя грузовика накажут за перевозку мяса и масла в грязи и тепле
12:01
У берегов Камчатки горит траулер из Владивостока
12:00
Жительница Владивостока получила тяжелый перелом под колесами авто начинающего водителя Эксклюзив
11:45
Во владивостокской таможне - крупный улов незадекларированных товаров
11:34
​Генконсул США во Владивостоке: Я одновременно и оптимист, и реалист Эксклюзив
11:28
Во Владивостоке часть домов останутся без горячего водоснабжения до 24 мая
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4132 (71) от 18 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
О мечтах и надеждах поколения победителей
Город развивает экологический туризм
Сирень – посол народной дипломатии
Озеро чудесное – в топе популярных
Такое диво есть только в Приморье
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Vladivostok Boat Show открывается во Владивостоке уже в эту пятницу, 19 мая!

Традиционная выставка и продажа водомоторной техники, фестиваль водных видов спорта, конкурс детского рисунка, швейцарская 37-футовая яхта Chamade – и это только начало списка всех событий!
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Организаторы «подняли все паруса» и сообщают о полной готовности к IX Международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2017, которая пройдет 19-21 мая. Напомним, что в этом году мероприятие станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

Выставка начинает работу в 10 утра, 19 мая, а уже в 13:00 состоится Официальное открытие мероприятия.

Все три дня посетителей и гостей выставки ждет обширная развлекательная программа, как для взрослых, так и для детей. Приезжать на мероприятие однозначно следует всей семьей, здесь каждый найдет себе занятие по интересам!

В программу будет интегрирован фестиваль водных видов спорта, каждый желающий, без специальной подготовки сможет принять участие в соревнованиях. Так же гостей ожидают демонстрация, ярмарка, продажа водомоторной техники и, несомненно, яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров. Так же ожидаемая организаторами и участниками швейцарская 37-футовая яхта Chamade, с семейной парой на борту, уже прибывала во Владивосток! Яхта совершает кругосветное путешествие и после продолжит курс на Аляску, через Сахалин и Камчатку.

Уже известна окончательная программа Vladivostok Boat Show – 2017!

19 мая

Время Мероприятие Место проведения
10-00 Начало работы выставки
10-00 – 18-00 Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования морская часть яхт-клуба «Семь футов»
13-00 Официальная церемония открытия выставки Центральная сцена выставки
12-00 – 16-00 Развлекательная программа для детей от детского центра

«В гостях у Пряника»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата

 Детская площадка
14-00 – 14-30 Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»

участники: все желающие среди посетителей и участников выставки

 Сцена выставки
17-30 - 18-00 Награждение победителей любительской регаты

«Гонка под парусом»

 Сцена выставки
18-00 – 21.00 Регата «Кубок Матросов»

среди учащихся Дальневосточной парусной школы

 Бухта Федорова
21-00 Official PRE party Vladivostok Boat Show BarBoss

20 мая

Время Мероприятие Место проведения
10-00 Начало работы выставки
10-00 – 18-00 Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования Морская часть яхт-клуба «Семь футов»
10-00 – 13-00 Регата «Кубок Матросов»

соревнования среди учащихся Дальневосточной Парусной Школы

 Бухта Федорова
12-00 – 16-00 Развлекательная программа для детей от детского центра

«В гостях у Пряника»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата

 Детская площадка
12-30 – 13-00 «Утренняя гимнастика» Школа спорта и танца Зыряновых Сцена выставки
13-00 – 15-00 Соревнования по слоттрекинговым гонкам Carrera Центральная площадка выставки
14-00 – 14-30 Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»

участники: все желающие среди посетителей и участников выставки

 Сцена выставки
16-00 – 17-00 Розыгрыши призов от компаний-участников и партнеров выставки сцена выставки, площадка перед сценой
17-00 – 18-00 «Сальса Вечеринка»

от танцевального центра «ЭТАЖИ»

 Площадка перед сценой выставки
18-00 – 18-30 Награждение победителей любительской регаты

«Гонка под парусом»

 Сцена выставки
01-00 Official after party Vladivostok Boat Show Ночной клуб CUCKOO

21 мая

Время Мероприятие Место проведения
10-00 Начало работы выставки
10-00 – 17-00 Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования морская часть яхт-клуба «Семь футов»
10-30 – 16-00 Старт регаты «Молодые капитаны»

соревнования среди воспитанников ДЮПС яхт-клуба «Семь Футов»

 Бухта Федорова
11-00 – 11-30 Старт любительской регаты «Гонка под парусом»

участники: все желающие среди посетителей и участников выставки

 Центральная сцена выставки
12-00 – 14-00 Финиш гребной гонки «Мосты» Бухта Федорова, сцена выставки
12-00 – 16-00 Развлекательная программа для детей от детского центра

«В гостях у Пряника»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки!

 Детская площадка
14-00 – 15-00 Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении Центральная площадка выставки
15-00 – 17-00 Соревнования на аутригерах

Открытие сезона среди профессионалов

 Бухта Федорова
15.00 – 15-30 Награждение победителей любительской регаты

«Гонка под парусом»

 Сцена выставки
15-30 - 16-00 Розыгрыш подарочного сертификата от детского центра

«В гостях у Пряника»

 Центральная сцена выставки
16-00 – 16-30 Награждение победителей детской парусной регаты «Молодые капитаны» Центральная площадка выставки
16-30 Награждение победителей конкурса детского рисунка

«Сны о море»

 Центральная площадка выставки
17-00 Церемония закрытия выставки «Сальса Вечеринка» от танцевального центра «ЭТАЖИ» Площадка перед сценой выставки

Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Легендарный российский рэпер остался недоволен перелетом из Владивостока
15:06, 18 мая 2017 Легендарный российский рэпер остался недоволен перелетом из Владивостока

Guf чуть не оказался в салоне эконом-класса

Стали известны адреса дворов, которые отремонтируют во Владивостоке
14:23, 18 мая 2017 Стали известны адреса дворов, которые отремонтируют во Владивостоке

Предварительный список

Представитель Спецсвязи: Водитель Субару сам затеял конфликт
13:54, 18 мая 2017 Представитель Спецсвязи: Водитель Субару сам затеял конфликт

Конфликт между водителем и сотрудниками СпецСвязи во Владивостоке продолжает набирать обороты

Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека
13:41, 18 мая 2017 Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека

В среду в приморской столице произошло более 50 аварий

Во Владивостоке ликвидирована огромная свалка
13:15, 18 мая 2017 Во Владивостоке ликвидирована огромная свалка

Угроза экологии микрорайона снята

Владивостокский морвокзал заминировали ранним утром
12:31, 18 мая 2017 Владивостокский морвокзал заминировали ранним утром

Территория оцеплена сотрудниками полиции

Во Владивостоке часть домов останутся без горячего водоснабжения до 24 мая
11:28, 18 мая 2017 Во Владивостоке часть домов останутся без горячего водоснабжения до 24 мая

В приморской столице продолжаются гидравлические испытания