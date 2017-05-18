Vladivostok Boat Show открывается во Владивостоке уже в эту пятницу, 19 мая!

Организаторы «подняли все паруса» и сообщают о полной готовности к IX Международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2017, которая пройдет 19-21 мая. Напомним, что в этом году мероприятие станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
Выставка начинает работу в 10 утра, 19 мая, а уже в 13:00 состоится Официальное открытие мероприятия.
Все три дня посетителей и гостей выставки ждет обширная развлекательная программа, как для взрослых, так и для детей. Приезжать на мероприятие однозначно следует всей семьей, здесь каждый найдет себе занятие по интересам!
В программу будет интегрирован фестиваль водных видов спорта, каждый желающий, без специальной подготовки сможет принять участие в соревнованиях. Так же гостей ожидают демонстрация, ярмарка, продажа водомоторной техники и, несомненно, яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров. Так же ожидаемая организаторами и участниками швейцарская 37-футовая яхта Chamade, с семейной парой на борту, уже прибывала во Владивосток! Яхта совершает кругосветное путешествие и после продолжит курс на Аляску, через Сахалин и Камчатку.
Уже известна окончательная программа Vladivostok Boat Show – 2017!
19 мая
|Время
|Мероприятие
|Место проведения
|10-00
|Начало работы выставки
|10-00 – 18-00
|Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
|морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|13-00
|Официальная церемония открытия выставки
|Центральная сцена выставки
|12-00 – 16-00
|Развлекательная
программа для детей от детского центра
«В гостях у Пряника»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата
|Детская площадка
|14-00 – 14-30
|Старт любительской регаты «Гонка под
Парусом»
участники: все желающие среди посетителей и участников выставки
|Сцена выставки
|17-30 - 18-00
|Награждение победителей любительской регаты
«Гонка под парусом»
|Сцена выставки
|18-00 – 21.00
|Регата «Кубок Матросов»
среди учащихся Дальневосточной парусной школы
|Бухта Федорова
|21-00
|Official PRE party Vladivostok Boat Show
|BarBoss
20 мая
|Время
|Мероприятие
|Место проведения
|10-00
|Начало работы выставки
|10-00 – 18-00
|Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
|Морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|10-00 – 13-00
|Регата «Кубок Матросов»
соревнования среди учащихся Дальневосточной Парусной Школы
|Бухта Федорова
|12-00 – 16-00
|Развлекательная программа для детей от
детского центра
«В гостях у Пряника»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата
|Детская площадка
|12-30 – 13-00
|«Утренняя гимнастика» Школа спорта и танца Зыряновых
|Сцена выставки
|13-00 – 15-00
|Соревнования по слоттрекинговым гонкам Carrera
|Центральная площадка выставки
|14-00 – 14-30
|Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»
участники: все желающие среди посетителей и участников выставки
|Сцена выставки
|16-00 – 17-00
|Розыгрыши призов от компаний-участников и партнеров выставки
|сцена выставки, площадка перед сценой
|17-00 – 18-00
|«Сальса Вечеринка»
от танцевального центра «ЭТАЖИ»
|Площадка перед сценой выставки
|18-00 – 18-30
|Награждение победителей любительской регаты
«Гонка под парусом»
|Сцена выставки
|01-00
|Official after party Vladivostok Boat Show
|Ночной клуб CUCKOO
21 мая
|Время
|Мероприятие
|Место проведения
|10-00
|Начало работы выставки
|10-00 – 17-00
|Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
|морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|10-30 – 16-00
|Старт регаты «Молодые капитаны»
соревнования среди воспитанников ДЮПС яхт-клуба «Семь Футов»
|Бухта Федорова
|11-00 – 11-30
|Старт любительской регаты «Гонка под
парусом»
участники: все желающие среди посетителей и участников выставки
|Центральная сцена выставки
|12-00 – 14-00
|Финиш гребной гонки «Мосты»
|Бухта Федорова, сцена выставки
|12-00 – 16-00
|Развлекательная
программа для детей от детского центра
«В гостях у Пряника»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки!
|Детская площадка
|14-00 – 15-00
|Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении
|Центральная площадка выставки
|15-00 – 17-00
|Соревнования на аутригерах
Открытие сезона среди профессионалов
|Бухта Федорова
|15.00 – 15-30
|Награждение победителей любительской регаты
«Гонка под парусом»
|Сцена выставки
|15-30 - 16-00
|Розыгрыш подарочного сертификата от детского
центра
«В гостях у Пряника»
|Центральная сцена выставки
|16-00 – 16-30
|Награждение победителей детской парусной регаты «Молодые капитаны»
|Центральная площадка выставки
|16-30
|Награждение победителей конкурса детского рисунка
«Сны о море»
|Центральная площадка выставки
|17-00
|Церемония закрытия выставки «Сальса Вечеринка» от танцевального центра «ЭТАЖИ»
|Площадка перед сценой выставки
Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.