В этом году 246 объектов недвижимости Владивостока получили адреса

работу ведут специалисты отдела адресного плана управления градостроительства и архитектуры администрации города

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

246 объектов недвижимости Владивостока с начала года стали обладателями адресов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Речь идет об объектах капитального строительства и земельных участках.

«С начала года в рамках предоставления администрацией города муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов» к нам поступило 202 заявления, - сообщила Наталия Кабанова, начальника отдела. - На основании поступивших заявлений управление градостроительства и архитектуры приняло 144 положительных решения о присвоении адреса объектам капитального строительства (речь идет о многоквартирных жилых домах, административных зданиях, индивидуальных жилых домах) и земельным участкам».

Так, присвоен адрес многоквартирному дому ООО «Орлиное гнездо-2»: г. Владивосток, ул. Аксаковская, 3.

Официальный адрес теперь есть и у многофункционального торгового комплекса ООО «Влад-Драйвер»: г. Владивосток, ул. Марины Расковой, 2д.

Также с начала 2017 года специалистами отдела адресного плана управления градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) внесено 468 сведений об адресах.