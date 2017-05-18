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Общество

День Тихоокеанского флота отметят во Владивостоке

Вход свободный
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье, 21 мая, праздничным концертом «В службе честь» во Владивостоке отметят День Тихоокеанского флота, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Творческая программа стартует в 13 часов в амфитеатре набережной Спортивной гавани.

На сцену выйдут коллективы МБУК «Дом культуры «Традиции и современность». Среди них – народный хор «Дети войны», вокальные группы «Россияночка», «Серпантин», хор «Русская песня», народный хор «Улыбка» и другие артисты.

В ходе концертной программы прозвучат вокальные композиции «Прощание славянки», «Ходили мы походами», «Ты Россия моя», «Усталая подлодка», «Златая Русь», «Андреевский флаг», «Дальневосточная» и другие песни о море, кораблях и России.

Администрация Владивостока приглашает на мероприятие всех желающих, вход свободный.

Для справки:

День Тихоокеанского флота ВМФ России - ежегодный праздник, отмечаемый 21 мая. Учрежден приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 апреля 1999 года. Дата для празднования была выбрана в связи с тем, что 21 мая 1731 года Сенатом «Для защиты земель, морских торговых путей и промыслов» были учреждены Охотская военная флотилия и Охотский военный порт. Это первая постоянно действующая военно-морская единица России на Тихом океане.

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