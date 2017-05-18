Второй этап чемпионата города по картингу пройдет во Владивостоке

Программа соревновнований

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье, 21 мая, на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) пройдет второй этап чемпионата Владивостока по картингу. Соревнования проводятся при поддержке владивостокской федерации картинга.

Водителей и команды, занявших первые, вторые и третьи места, наградят кубками, медалями и памятными дипломами. Администрация Владивостока приглашает всех любителей этого вида гонок провести время с пользой и поболеть за спортсменов.

Программа соревнований:

11.00 - 12.00 - тренировочные заезды;

12.00 - 13.00 - квалификационные заезды;

13.00 - 13.00 - брифинг;

13.00 - 14.00 - финальные заезды (первая сессия);

14.00 - 15.00 - финальные заезды (вторая сессия);

15.00 - 16.00 - финальные заезды;

16.00 - 17.00 - подведение итогов, технический контроль;

17.00 - 18.00 - награждение.