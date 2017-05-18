«Закон для всех»: жителей Владивостока приглашают на очередную юридическую консультацию в муниципальную библиотеку

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Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 мая, в центральной библиотеке имени Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48) состоится очередная юридическая консультация «Закон для всех». С 15 до 17 часов все желающие абсолютно бесплатно смогут проконсультироваться по самым разным правовым вопросам.

Как отметили в МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система", как правило, консультации затрагивают темы ЖКХ, наследования, пенсионное обеспечение, возврат финансовых вложений и многие другие вопросы.

Правовые проблемы жителей Владивостока помогают решать студенты и преподаватели юридического факультета Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа.

Телефон для справок: 236-13-70.