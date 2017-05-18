Владелец наркопритона в Приморье получил срок за подкуп сотрудника полиции

Злоумышленник полностью признал свою вину

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

36-летний житель Красноармейского района осужден за попытку подкупить сотрудника органов внутренних дел, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Преступление было выявлено в ходе операции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков, межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» была пресечена преступная деятельность жителя села Богуславец Красноармейского района. 36-летний мужчина по месту своего жительства организовал наркопритон. На протяжении длительного времени он предоставлял помещение бани наркозависимым гражданам для совместного употребления наркотических средств опийной группы.

Желая избежать уголовной ответственности за содеянное, подозреваемый в наркопреступлении, провоцируя оперуполномоченного на получение взятки, предложил за вознаграждение скрыть преступление и прекратить проверку. Предназначенные в качестве взятки деньги - 50 тысяч рублей он положил на стол в кабинете сотрудника полиции.

Однако довести свой преступный умысел ему не удалось, так как полицейский сообщил о его противоправных намерениях своему руководству. Злоумышленник был задержан, преступные действия пресечены.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Отметим, что свою вину подсудимый признал полностью.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.