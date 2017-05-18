Понаехали тут: Приморцы готовы помочь Брэду Питту получить дальневосточный гектар

Шуточный ролик сняли во Владивостоке

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

В Приморье сняли шуточный ролик на тему дальневосточного гектара, героем которого стал Брэд Питт, сообщает РИА VladNews.

Поводом для создания ролика стала фраза из фильма «Троя» - «Гектор». Автор канала Андрей Попов сначала подшучивает над актером. А в финале и вовсе соглашается помочь.

-Ах, ладно, пойду, подсоблю. Глядишь соседом станешь, а там потом и инвесторы подтянутся, - говорит автор ролика.



Отметим, что зарубежные звезды все чаще изъявляют желание получить российское гражданство, а не так давно Стивен Сигал и вовсе захотел стать обладателем дальневосточного гектара.