В Приморье поступила опасная сушеная рыба из Вьетнама

Предприятие получило временное ограничение

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

В апреле во Владивосток поступило 4,5 тонн небезопасного желтого полосатика, который мог нанести ощутимый вред здоровью покупателям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Опасный полосатик поступил в морской порт Владивостока из Вьетнама и был направлен в лабораторию для исследования. Испытания показали, что в сушеной рыбе почти в 4,4 раза был превышен допустимый уровень бактериальной обсемененности, свидетельствующий о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукции, ее хранении и транспортировке.

Вьетнамское предприятие, поставившее в Приморский край небезопасную продукцию, получило право на поставки в Российскую Федерацию в мае 2009 года. До начала марта 2017 года, когда в его продукции, также желтом полосатике, специалистами Россельхознадзора было обнаружено значительное превышение уровня бактериальной обсемененности, и был введен режим усиленного лабораторного контроля, нареканий у российской стороны не возникало.

В связи с повторным выявлением небезопасной продукции, поставленной этим предприятием, Россельхознадзором в мае этого года принято решение ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию выпускаемой им продукции. Помимо сушеной рыбы, предприятие-нарушитель лишилось права поставок в нашу страну консервированной и соленой рыбы, живых, охлажденных и мороженых моллюсков, рыбы горячего и холодного копчения.