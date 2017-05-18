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Культура

Фоторепортаж: ​Пермские боги

Уникальную коллекцию из фондов Пермской художественной представили во Владивостоке
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Выставка «Пермские боги» открылась в музее имени Арсеньева на Светланской, 20 – в рамках проекта «Коллекционируя Россию», который год назад был придуман и осуществлен нашими музейщиками.

- Цель у проекта очень важная – помочь приморцам приобщиться к сокровищам русской культуры, хранящимся – нет, не в Эрмитаже или Историческом музее, а в фондах региональных музеев России, - сказал корреспонденту РИА VladNews директор музея Виктор Шалай. - Мы привыкли думать, что все самое интересное, важное, в том числе в области культуры, сосредоточено именно в Москве и Санкт-Петербурге. На самом же деле сокровища русской культуры – и такие, какие подчас не снились даже столице – хранятся в региональных музеях. И совершенно ясно, что шанс проехаться, например, по России от Мурома до Перми и побывать в местных музеях есть у очень, очень малого количества людей. Поэтому мы и придумали вот такие «музейные гастроли», показы лучшего из коллекций музеев страны в наших залах. Первая выставка состоялась в прошлом году – все желающие могли посмотреть на коллекцию русской национальной одежды, быта и декоративно-прикладного искусства XVII-XIX веков из Муромского историко-художественного музея. И вот во Владивостоке – новые музейные гастроли. Пермская художественная галерея показывает свою уникальную коллекцию деревянной религиозной скульптуры. Пермских богов…

Прикамье окончательно присоединилось к России в XVI веке, когда Строгановы получили жалованную грамоту от Ивана Грозного и снарядили отряд Ермака на покорение Сибири. Одновременно началась и христианизация народов, населяющих этот регион… Завершилась она поздно, но главная особенность в том, как приняли христианство языческие племена коми-пермяков, татар, живущие в Прикамье. Они сумели удивительным образом ассимилировать эту религию, связать ее с древними верованиями, сделать домашней, что ли…

История пермской деревянной скульптуры весьма драматична, как и история православной деревянной скульптуры в России в целом. Она знала периоды подлинного расцвета и популярности, а были периоды, когда резные иконы, в отличие от икон на красках, были под строгим запретом – таким образом православная церковь боролась с влиянием католицизма.

В ликах деревянных пермских святых и правда очень мало той величественной неземной красоты, которая так поражает, если ты смотришь на статуи в католических храмах. Нет, создавая эти скульптуры, резчики давали им лица знакомые и родные – соседей, родственников. И коми-пермяцкие, татарские черты проступают в деревянных статуях очень ярко…

В Пермской картинной галерее – несмотря на то, что коллекции деревянной скульптуры хранятся в Архангельске, Сольвычегодске, Ульяновске, Моршанске, Русском музее в Москве, - самое большое собрание экспонатов – более 400! И во Владивосток – впервые в истории галереи – привезено сразу 35 экспонатов! 

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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