​Главное IT-событие Владивостока состоится 1 июня

Участие - бесплатное!

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке пройдет бесплатный семинар "Формула сайта: все, что нужно знать о продажах в интернете". В семинаре примут участие лидеры IT-отрасли: Яндекс, 1С-Битрикс, АКИЗО, RU-CENTER, МойСклад, Пони-Экспресс. Они расскажут, как создать и развивать онлайн-бизнес в современных реалиях.

Вы узнаете:

● Почему на рынке e-commerce уже нельзя играть по старым правилам;

● Что должен уметь интернет-магазин в 2017 году;

● Как заставить контекстную рекламу приносить клиентов;

● Чем грозит новый закон 54-ФЗ вашему бизнесу;

● Как не спустить деньги в трубу на рекламной кампании;

● Новые технологии и маркетинговые "фишки" для интернет-магазинов;

● Как запомнить 100500 клиентов, если каждый из них особенный;

● Истории успеха реальных интернет-проектов и многое другое.

Для кого семинар? Для всех, кто имеет интернет-магазин или только задумывается о его создании. Для тех, кто не хочет потерять клиентов и считает свои деньги.

Ознакомьтесь с программой семинара

Для бесплатного участия необходима регистрация .

Дата и время: 1 июня 2017 года в 10.00

Место проведения:

гостиница «Экватор», ул. Набережная, д.20, г. Владивосток

Почему необходимо участвовать?

●Вы получите 5 тонн ценных советов для роста бизнеса бесплатно;

●Вам станут доступны 12 новых инструментов электронной коммерции, о которых еще мало кто знает;

●Даже на бесплатном семинаре вас ждут призы и подарки от организаторов, скидки и бонусы.

Спешите зарегистрироваться - количество мест ограничено, а трансляции и видео-записи мероприятия не будет.