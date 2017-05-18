​Главное IT-событие Владивостока состоится 1 июня

Во Владивостоке пройдет бесплатный семинар "Формула сайта: все, что нужно знать о продажах в интернете". В семинаре примут участие лидеры IT-отрасли: Яндекс, 1С-Битрикс, АКИЗО, RU-CENTER, МойСклад, Пони-Экспресс. Они расскажут, как создать и развивать онлайн-бизнес в современных реалиях.
Вы узнаете:
● Почему на рынке e-commerce уже нельзя играть по старым правилам;
● Что должен уметь интернет-магазин в 2017 году;
● Как заставить контекстную рекламу приносить клиентов;
● Чем грозит новый закон 54-ФЗ вашему бизнесу;
● Как не спустить деньги в трубу на рекламной кампании;
● Новые технологии и маркетинговые "фишки" для интернет-магазинов;
● Как запомнить 100500 клиентов, если каждый из них особенный;
● Истории успеха реальных интернет-проектов и многое другое.
Для кого семинар? Для всех, кто имеет интернет-магазин или только задумывается о его создании. Для тех, кто не хочет потерять клиентов и считает свои деньги.
Ознакомьтесь с программой семинара
Для бесплатного участия необходима регистрация.
Дата и время: 1 июня 2017 года в 10.00
гостиница «Экватор», ул. Набережная, д.20, г. Владивосток
Почему необходимо участвовать?
●Вы получите 5 тонн ценных советов для роста бизнеса бесплатно;
●Вам станут доступны 12 новых инструментов электронной коммерции, о которых еще мало кто знает;
●Даже на бесплатном семинаре вас ждут призы и подарки от организаторов, скидки и бонусы.
Спешите зарегистрироваться - количество мест ограничено, а трансляции и видео-записи мероприятия не будет.
Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании «АКИЗО Комплексная автоматизация» по телефону +7 (423) 200-24-66 или по e-mail sale@akyzo.ru.