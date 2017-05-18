Представитель Спецсвязи: Водитель Субару сам затеял конфликт

Конфликт между водителем и сотрудниками СпецСвязи во Владивостоке продолжает набирать обороты

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Представители Спецсвязи прокомментировали инцидент, который произошел 16 мая во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.

- Экипаж Спецсвязи в составе трех вооруженных фельдъегерей осуществлял доставку денежной наличности, предназначенной для выплаты заработной платы на предприятиях края. Опасные маневры водителя Субару были расценены экипажем Спецсвязи как провокация с целью нападения. Остановившись, водитель Субару затеял словесную перепалку, используя ненормативную лексику, и был предупрежден о возможности применения оружия экипажем Спецсвязи, - сообщил Игорь Николаев, и.о. начальника Управления маркетинга, рекламы и PR, федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи»

Также отмечается, что по итогам конфликта водитель иномарки скрылся. А экипажем Спецсвязи оружие не применялось, перевозимые ценности в сохранности доставлены по назначению.

По факту произошедшего руководством филиала ФГУП ГЦСС было подано заявление в УМВД по Приморскому краю, проинформировано УФСБ по Приморскому краю. В Управлении специальной связи по Приморскому краю проводится служебная проверка.

Напомним, 16 мая 2017 года во Владивостоке произошел инцидент с участием экипажа ФГУП ГЦСС и водителем автомобиля марки Субару Форестер черного цвета с сильно тонированными окнами. Легковая машина осуществила опасное маневрирование перед бронеавтомобилем Спецсвязи, потом резко остановилась перед броневиком, блокировав тем самым дорогу, нарушая правила и представляя опасность для всех окружающих.