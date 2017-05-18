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Во Владивостоке репетируют уникальную постановку

Премьера спектакля «Эдит и ее демоны» состоится 26 и 27 мая в театре имени Горького
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Уникальную постановку осуществляет на сцене театра имени Горького режиссер Вадим Данцигер (знакомый зрителям по таким работам, как «Один день из жизни Мордасова», «Заповедные дали», «Женитьба»). Спектакль «Эдит и ее демоны» - это абсолютная премьера! Пьеса была написана Еленой Исаевой и Вадимом Данцигером именно для нашего театра, сообщает корреспондент РИА VladNews. 

- Поставить спектакль об Эдит Пиаф, - рассказал корреспонденту агентства Вадим Данцигер, - мне предложил Ефим Звеняцкий. Я прочитал целый ряд пьес, которые есть об Эдит, и они показались мне немного устаревшими – ну просто в силу того, что были написаны в 70-х годах прошлого века. Кроме того, почти все они были больше в эстетике литературного театра, мне не хватало в них внутреннего и внешнего действия, поэтому я предложил Ефиму Семеновичу: давайте попробуем написать пьесу с ноля, у меня есть автор, который хорошо умеет это делать, - Елена Исаева. Ефим Семенович согласился, вот так и возник этот проект.

В основе спектакля – последний год жизни Эдит Пиаф (актриса Наталья Овчинникова), история ее последней любви с Тео Сарапо (настоящее имя - Теофанис Ламбукас, его играет Константин Суворин), вторым мужем великой певицы.

- Но невозможно было бы рассказать историю Эдит Пиаф, не обращаясь ко всей ее жизни, не говоря о ее предыдущих романах, ее мужчинах, - говорит Данцигер. - Поэтому мы с Еленой остановились на образах тех мужчин, которых Эдит любила, которые повлияли на ее жизнь и творчество и при этом ушли из жизни раньше, чем она.

Естественно, первый из этих «призраков» - это отец, потому что по сути это главный мужчина в жизни любой девочки; затем – учитель Луи Лепле, боксер Марсель Сердан и так далее… Замечу, что в жизни Эдит Пиаф действительно была такая мистическая нотка: многие ее мужчины уходили из жизни трагически.

Вот так мы и ввели в спектакль «команду призраков», которые общаются с героиней – оставаясь как бы невидимыми для других персонажей. Кроме того, подобный ход давал нам с Еленой Исаевой возможность уходить в прошлое Эдит Пиаф, вспоминать эпизоды из ее жизни.

Главный посыл спектакля – любовь и талант. Об этом наша постановка. Любовь и талант – вот что даже в наше сложное время позволяет человеку удерживаться на плаву, не сломаться. Если ты талантлив, умеешь любить и тебя любят, ты счастливый человек. 

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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