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Общество

Легендарный российский рэпер остался недоволен перелетом из Владивостока

Guf чуть не оказался в салоне эконом-класса
Фото: inst: therealguf Фото: inst: therealguf
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Известный российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Guf, остался недовольным авиакомпанией, которой летел из Владивостока, сообщает РИА VladNews.

По словам артиста, для него не оказалось места в бизнес-классе, чем он оказался недоволен.

- Первый прикол был на стойке регистрации, когда я подошел и оказалось, что в бизнес-классе мест больше нет, так как проходит акция в поддержку ветеранов, и меня могут с удовольствием посадить на 43-й ряд. При том, что у меня бизнес-класс, и он стоит 50 тысяч рублей. Полчаса я стоял и ждал пока подойдет представитель компании, который так и не появился, - рассказал рэпер.

Однако Алексею все-таки выдали посадочный билет на его место, однако зайдя в самолет, оказалось, что оно занято ветераном, который имел такой же посадочный.

В итоге ситуация, которая чуть не завершилась конфликтом, была улажена благодаря опоздавшему гражданину, место которого и занял артист.

Но, как оказалось, проблемы с посадочным билетом – не конец в этой истории. Алексей надеялся посмотреть фильм, но в самолете развлекательная система оказалась не рабочей. Кнопка вызова стюардесс также не работала.

- Кресло раскладывается, но не знаю, кем надо быть, чтобы в нем было удобно - поверхность под углом 45 градусов. Ни подушки, ни дорожного набора. Попросил холодной воды - принесли теплую, попросил лед - не работает морозилка, - рассказал Guf.

Напомним, что легендарный рэп-исполнитель Guf выступил с концертом во Владивостоке 13 мая, собрав всех своих поклонников в известном ночном клубе. 

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