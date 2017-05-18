​Против кого направлено американское ПРО в Корее?

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Фото: worldglobal.news Фото: worldglobal.news
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Американцы на юге Корейского полуострова размещают противоракетные комплексы THAAD. Якобы против северокорейских баллистических ракет средней и повышенной дальности.

Понятно, что столь дорогостоящие «игрушки» никто не будет использовать против многочисленных «копеечных» «СКАДов». Тогда против чего? Своим мнением с корреспондентом РИА VladNews поделился заведующий лабораторией ситуационного анализа Центра азиатско-тихоокеанских исследований Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерий Мишин.

- Ближайшие российские баллистические ракеты находятся аж в Красноярском крае и Иркутской области. Остаются баллистические ракеты Китая. Получается, что под шумок США решили «взять под уздцы» КНР?

У превосходных комплексов THAAD есть одна проблема. Они перехватят любые низко и среднелетящие цели. Но они не смогут контролировать ракеты с заатмосферной атакой на поражение. Речь идет о траектории полета через стратосферу нападающей ракеты. Именно такие сейчас и разрабатывают в КНДР. А вот китайские баллистические ракеты дальнего радиуса как раз им доступны.

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