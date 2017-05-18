Еще один приморец устроил пожар в собственной квартире

Причиной возгорания стала сигарета

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Вечером, 17 мая, в пожарно-спасательную службу города Уссурийск поступило тревожное сообщение о возгорании в квартире дома, расположенного на улице Чичерина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Оперативно прибыв на место происшествия, сотрудники пожарной охраны приступили тушению. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. В комнате горел матрас. На момент пожара в доме находился один человек, которого огнеборцы спешно вывели на улицу. Благодаря грамотным и оперативным действиям брандмейстеров в результате происшествия никто не пострадал.

Общая площадь возгорания составила 0,5 кв. м. На тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём во время курения.

Напомним, ранее агентство сообщало, что курение едва не стоило владивостокцу жизни.