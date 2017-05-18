В выходные дни погода в Приморье испортится – пойдут дожди 16:01, 18 мая В выходные дни погода в Приморье испортится – пойдут дожди
Легендарный российский рэпер остался недоволен перелетом из Владивостока 15:06, 18 мая Легендарный российский рэпер остался недоволен перелетом из Владивостока
Игорь Пушкарев отмечает годовщину вступления в должность главы Владивостока 14:52, 18 мая Игорь Пушкарев отмечает годовщину вступления в должность главы Владивостока
Новостная лента
Май, 18 четверг
16:11
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
16:11
Эксперт: ​В случае войны радиоактивный пепел достигнет Владивостока Эксклюзив
16:11
Еще одну акулу поймали рыбаки в Приморье Фото
16:01
В выходные дни погода в Приморье испортится – пойдут дожди
15:48
В Приморье поступила опасная сушеная рыба из Вьетнама
15:36
Приморец продавал в интернете несуществующий прицеп
15:32
Vladivostok Boat Show открывается во Владивостоке уже в эту пятницу, 19 мая! Фото
15:24
​Против кого направлено американское ПРО в Корее? Эксклюзив
15:15
Еще один приморец устроил пожар в собственной квартире
15:06
Легендарный российский рэпер остался недоволен перелетом из Владивостока
14:52
Игорь Пушкарев отмечает годовщину вступления в должность главы Владивостока
14:48
Фоторепортаж: ​Пермские боги Эксклюзив
14:34
В Артеме сгорела баня
14:23
Стали известны адреса дворов, которые отремонтируют во Владивостоке Адреса
14:10
Во Владивостоке репетируют уникальную постановку Фото
13:56
Эксперт: Если пытаться выловить акулу, она может причинить серьезные травмы Эксклюзив
13:54
Представитель Спецсвязи: Водитель Субару сам затеял конфликт
13:41
Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека Эксклюзив
13:33
За сутки в Приморье произошло 87 аварий
13:22
В Приморье задержан китайский турист с контрабандой
13:15
Во Владивостоке ликвидирована огромная свалка
13:04
В Приморье фирму оштрафовали на 150 тысяч за товар компании-фантома
12:51
За сутки в Приморье произошло 10 пожаров
12:44
​В Приморье пропал малолетний ребенок Эксклюзив
12:40
Три человека пострадали в результате ДТП в Приморье
12:31
Владивостокский морвокзал заминировали ранним утром Фото
12:29
В Приморье разыскивают родителей, чей ребенок попал под колеса школьного автобуса
12:07
В Приморье водителя грузовика накажут за перевозку мяса и масла в грязи и тепле
12:01
У берегов Камчатки горит траулер из Владивостока
12:00
Жительница Владивостока получила тяжелый перелом под колесами авто начинающего водителя Эксклюзив
11:45
Во владивостокской таможне - крупный улов незадекларированных товаров
11:34
​Генконсул США во Владивостоке: Я одновременно и оптимист, и реалист Эксклюзив
11:28
Во Владивостоке часть домов останутся без горячего водоснабжения до 24 мая
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4132 (71) от 18 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
О мечтах и надеждах поколения победителей
Город развивает экологический туризм
Сирень – посол народной дипломатии
Озеро чудесное – в топе популярных
Такое диво есть только в Приморье
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Еще один приморец устроил пожар в собственной квартире

Причиной возгорания стала сигарета
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Вечером, 17 мая, в пожарно-спасательную службу города Уссурийск поступило тревожное сообщение о возгорании в квартире дома, расположенного на улице Чичерина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Оперативно прибыв на место происшествия, сотрудники пожарной охраны приступили тушению. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. В комнате горел матрас. На момент пожара в доме находился один человек, которого огнеборцы спешно вывели на улицу. Благодаря грамотным и оперативным действиям брандмейстеров в результате происшествия никто не пострадал.

Общая площадь возгорания составила 0,5 кв. м. На тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём во время курения.

Напомним, ранее агентство сообщало, что курение едва не стоило владивостокцу жизни.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Артеме сгорела баня
14:34, 18 мая 2017 В Артеме сгорела баня

Обстоятельства случившегося выясняются

За сутки в Приморье произошло 87 аварий
13:33, 18 мая 2017 За сутки в Приморье произошло 87 аварий

Есть пострадавшие

В Приморье задержан китайский турист с контрабандой
13:22, 18 мая 2017 В Приморье задержан китайский турист с контрабандой

В багаже у мужчины была обнаружена контрафактная продукция с символикой FIFA 2018

В Приморье фирму оштрафовали на 150 тысяч за товар компании-фантома
13:04, 18 мая 2017 В Приморье фирму оштрафовали на 150 тысяч за товар компании-фантома

Изъято 1 915 литров стеклоомывающей жидкости

За сутки в Приморье произошло 10 пожаров
12:51, 18 мая 2017 За сутки в Приморье произошло 10 пожаров

Есть пострадавшие

​В Приморье пропал малолетний ребенок
12:44, 18 мая 2017 ​В Приморье пропал малолетний ребенок

Приметы ребенка

Три человека пострадали в результате ДТП в Приморье
12:40, 18 мая 2017 Три человека пострадали в результате ДТП в Приморье

Выясняются обстоятельства случившегося