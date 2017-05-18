Приморец продавал в интернете несуществующий прицеп

31-летний житель Лесозаводска обвиняется в мошенничестве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Установлено, что фигурант дела разместил на одном из Интернет-сайтов объявление о продаже прицепа от автомобиля Фредлайнер, которого у него нет, с целью введения возможных покупателей в заблуждение и получения от них денежных средств.
Так, житель Благовещенска, увидев объявление о продаже прицепа, позвонил по указанному в объявлении номеру. В ходе разговора он обсудил с продавцом условия сделки, после чего перевел ему предоплату в сумме 25 тыс. рублей. После перевода денежных средств злоумышленник отключил телефон и перестал выходить на связь. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.
В ходе розыска сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Лесозаводска, который дал признательные показания.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Злоумышленнику грозит лишение свободы до двух лет.