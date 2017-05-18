Пермские боги прибыли во Владивосток

Экспонаты пробудут в приморской столице три месяца

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Пермские боги путешествуют крайне редко: экспонаты, как правило, можно посмотреть только на их родине в государственной художественной галерее. Скульптуры выполнены из дерева, молодым образцам – около 200 лет, самым ранним – не менее 400. Во Владивосток их привезли впервые и всего на три месяца, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.