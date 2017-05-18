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Общество

Владивостокский морвокзал заминировали ранним утром

Территория оцеплена сотрудниками полиции
Фото: Семен Апасов, РИА VladNews Фото: Семен Апасов, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 мая, ранним утром около Морского вокзала должен был пришвартоваться паром из Южной Кореи, но попасть на территорию журналистам и местным жителям не удалось, сообщает РИА VladNews.

Как рассказал фотокорреспондент РИА VladNews, посторонних на территорию Морского вокзала не пускают. Появилось сообщение, что здание заминировано. По словам охранника, на территории проводятся антитеррористические мероприятия.

Однако данную информацию в морвокзале опровергли, сказав, что ничего подобного не было. Отметим, что до настоящего времени здание оцеплено сотрудниками полиции.

Напомним, что на борту южнокорейского судна находятся 40 туристов – граждане Китая. 

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