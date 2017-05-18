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С бездетной россиянки суд взыскал задолженность по алиментам

В пользу 10-летней чужой девочки
Фото: Saltday.ru Фото: Saltday.ru
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Суд в Иркутске постановил взыскать задолженность по алиментам с женщины, у которой никогда не было детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом рассказала в среду пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

"На исполнение поступил судебный приказ о взыскании алиментов с гражданки в пользу 10-летней дочери. Задолженность составила более 100 тыс. рублей. Каково же было удивление судебного пристава, когда после ознакомления с документами гражданка заявила, что не является матерью данного ребенка и, более того, у нее никогда не было детей", - говорится в сообщении. Женщина обратилась в Свердловский районный суд Иркутска с иском об оспаривании материнства и освобождении от уплаты алиментов.

"Исковые требования были удовлетворены на основании заключения экспертизы ДНК, которая подтвердила, что гражданка не является биологической матерью ребенка", - сказано в пресс-релизе.

Суд установил, что при рождении ребенка в актовую запись были внесены сведения о матери со слов рожавшей женщины, личность которой осталась неизвестной. Не удалось также определить, кто указал данные "должницы" в графе "мать" в свидетельстве о рождении ребенка.

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