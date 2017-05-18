О справедливости на Дальнем Востоке

Законы против приморцев?

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Все ли насущные вопросы решаются так быстро? Пресс-конференция представителей региональных штабов партии «Справедливая Россия» состоялась во Владивостоке. Местные лидеры рассказали, каких результатов уже удалось добиться в Приморье за последний год и какие вопросы в работе партии на первом месте сегодня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.