О справедливости на Дальнем Востоке

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Законы против приморцев?
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Все ли насущные вопросы решаются так быстро? Пресс-конференция представителей региональных штабов партии «Справедливая Россия» состоялась во Владивостоке. Местные лидеры рассказали, каких результатов уже удалось добиться в Приморье за последний год и какие вопросы в работе партии на первом месте сегодня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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