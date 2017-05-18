Эксперт: ​В случае войны радиоактивный пепел достигнет Владивостока

КНДР атакует Сеул и разбомбит атомные электростанции

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Опасность военного конфликта на Корейском полуострове существует, однако она прогнозируемая, рассказал РИА VladNews заведующий лабораторией ситуационного анализа Центра азиатско-тихоокеанских исследований Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерий Мишин.

"У КНДР есть ракетные системы малой дальности (типа одноступенчатых баллистических Р-17 «Скад», разработанных еще в Советском Союзе), но среднего и повышенного радиуса действия нет. С подготовленными расчетами, передовыми и запасными позициями, готовыми по приказу нанести удар. По Гуаму и Гавайям (США), по Окинаве (Япония) и другим целям, - рассказал эксперт. - У КНДР есть дальнобойная артиллерия и ракетные системы залпового огня. И они стоят на линии соприкосновения, вдоль 38-й параллели. Они в состоянии захватить и разрушить даже южную окраину Сеула. То есть, при нанесении удара подавляющая часть столицы РК будет уничтожена. У южан гарантированно будут значительные людские и инфраструктурные потери.

Пока они там нанесут ответный артиллерий огонь, пока там взлетят американские крылатые ракеты и южнокорейские истребители-бомбардировщики.

Но ведь удар может быть нанесен еще и по трем атомным электростанциям с их 19 атомными реакторами. Если эти АЭС пострадают, то Чернобыль и Фукусима покажутся цветочками. И, кстати, роза ветров от них направлена в сторону Владивостока и Южно-Сахалинска. Но в первую очередь радиоактивные выбросы накроют обе Кореи. Учитывают это американцы? Мы не знаем. Поэтому российская сторона встревожена действиями заокеанских партнеров".