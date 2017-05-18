Безработный приморец украл у РЖД 320 противоугонов

Детали он сдавал в металлоприемный пункт

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

На станции Камень-Рыболов Ханкайского района Приморского края правоохранительными органами в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен 23-летний безработный, ранее судимый за кражи жд-деталей, местный житель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Установлено, что злоумышленник с середины апреля по начало мая похитил с главного пути на перегоне Камень-Рыболов - Новокачалинск 320 противоугонов и около 130 металлических подкладок под рельсы.

Со слов гражданина, противоугоны он сбивал с рельс обычной кувалдой, а подкладки вытаскивал под рельсами, в местах просевших шпал. Далее, добытые детали грузил в мешки и на тележке для воды перевозил их в ближайший пункт приема лома металла. За металл он получил около четырех тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Какова истинная сумма ущерба РЖД, сегодня выясняют правоохранительные органы. Проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.