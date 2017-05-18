Эксперты: Родниковая вода в Приморье опасна

Безопасной воды почти не обнаружено

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Стало известно, чем опасна родниковая вода в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Центра гигиены и эпидемиологии региона.

Так, в 2016 году 89% проб воды из родников, исследованной на микробиологические, санитарно-химические показатели, не соответствовали санитарно-гигиеническим нормативам.

Среди несоответствий выявлены колиформные бактерии (при том, что данные бактерии должны отсутствовать в пробах питьевой воды). Также обнаружены превышения по нормативам железа, нитритов, кремния, что говорит о непригодности такой родниковой воды для питья.

Как отмечают специалисты, главная проблема всех родников в том, что лишь малая их часть питается из большой глубины. Если водоносный слой источника залегает на небольшой глубине, то в него могут попадать с дождем пестициды, фосфаты, тяжелые металлы, нефтепродукты - что может серьезно повлиять на работу внутренних органов. Также с атмосферными осадками в родники попадают и болезнетворные бактерии - от гниющей листвы и животных остатков. Кроме того в лесопарках активно выгуливают собак, и почва от их фекалий может быть также загрязнена кишечной палочкой.