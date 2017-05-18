У берегов Камчатки горит траулер из Владивостока

Часть экипажа эвакуирована, остальные борются с огнем

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Сегодня ночью в Охотском море начался пожар на среднем рыболовецком траулере «Капитан Чернов» из Владивостока. Проводится масштабная спасательная операция, сообщает РИА VladNews со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Петропавловска-Камчатского.

Само судно находится в 15 милях от поселка Озерновский. 22 рыбака из 27 членов экипажа эвакуированы на борт судна «Реал». Оставшиеся люди во главе с капитаном продолжают тушить возгорание своими силами.

Сообщается, что неподалеку от горящего судна находятся еще несколько судов. На помощь спешит владивостокское спасательное судно «Суворовец».

Порт приписки траулера «Капитан Чернов» – Владивосток, оно принадлежит одной из местных рыболовецких компаний.