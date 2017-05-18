До 2020 года в ДФО планируется направить более 5 млрд рублей на развитие спорта

В рамках новой редакции федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы»

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Минвостокразвития России согласовало новую редакцию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

В рамках федеральной программы на Дальний Восток в 2016-2020 годах выделено 5,2 млрд рублей на развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, включая спортивные объекты шаговой доступности.

В рамках Программы сформирован «дальневосточный раздел», предусматривающий мероприятия, направленные на ускоренное развитие Дальнего Востока.

Специальные «дальневосточные разделы» утверждаются Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Правительством России. Работа по наполнению специальных дальневосточных разделов в федеральных целевых программах находится на особом контроле у вице-премьера - полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Наша совместная задача – наполнить реальным содержанием эти «дальневосточные разделы». Для Дальнего Востока в наибольшей степени важно развитие социальной составляющей – образования, здравоохранения, спорта, культуры и туризма. Людям должно быть интересно и комфортно жить на Дальнем Востоке.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока

Александр Галушка

Согласно новой редакции Программы, на Дальнем Востоке к 2020 году будет создано 6 физкультурно-оздоровительных комплексов для массового спорта.

Также Программой предусматривается строительство и реконструкция инфраструктуры для подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации и тренеров в спортивных центрах, в частности, Дальневосточной государственной академии физической культуры в Хабаровском крае и Чурапчинском государственном институте физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия).

На Дальнем Востоке запланированы мероприятия по закупке комплектов искусственных покрытий для футбольных спортивных полей для спортивных детско-юношеских школ, а также спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва.

Кроме того, напомним, что по итогам прошедшего 23 ноября 2016 г. заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона одобрен ряд механизмов приоритетного финансирования Дальнего Востока:

- квотирование для регионов Дальнего Востока объёмов финансирования по субсидиям, предоставляемым из федерального бюджета;

- применение коэффициентов приоритетного финансирования Дальнего Востока при распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа;

- первоочередной порядок рассмотрения и конкурсного отбора проектов и мероприятий, реализуемых на территории Дальнего Востока;

- обеспечение завершения строительства ранее начатых объектов капитального строительства;

- реализация дополнительных мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в Дальневосточном федеральном округе.

В этой связи в Программе при распределении субсидий субъектам Российской Федерации из федерального бюджета на строительство и реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, а также плоскостных сооружений (спортивные поля, конькобежные дорожки, лыжные и горнолыжные трассы и др.) дальневосточным регионам предусмотрена ежегодная квота в размере 150 млн. рублей.

В случае потребности дальневосточных регионов в федеральном финансировании сверх установленной квоты субъекты ДФО могут направить дополнительную заявку, которая будет рассмотрена на общих основаниях. При этом к данной заявке будет применен коэффициент приоритетного финансирования 1,3.