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Общество

В выходные дни погода в Приморье испортится – пойдут дожди

В субботу будет сухая и жаркая погода
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

В субботу, 20 мая, погода в Приморье ожидается без осадков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Ночью температура воздуха будет +5…+12 °С. Днем в континентальных районах будет жарко, воздух прогреется +23…+28 °С, на севере края +13…+20 °С.

Во Владивостоке будет облачно, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура ночью +11…+13 °С, днем +22…+24 °С.

В воскресенье, 21 мая, Приморье вновь накроет циклон из Китая. Днем над территорией Приморья будут перемещаться его фронтальные разделы. Пройдут небольшие и умеренные дожди. На побережье местами туман. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью +3…+10 °C, днем +13…+26 °С.

Не исключается вероятность дождя и во Владивостоке. Облачно. Температура ночью +7…+9 °С, днем +13…+16 °С.

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