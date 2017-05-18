Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека

В среду в приморской столице произошло более 50 аварий

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в среду произошла 51 авария; зарегистрировано 39 ДТП с материальным ущербом, составлено 7 европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В 2 ДТП пострадали 2 человека.

Всего ГАИ приморской столицы зарегистрировала 332 нарушения ПДД. Среди самых распространенных - переход дороги в неположенном месте (67), не предоставление автомобилистами преимущества пешеходам (28) и перевозка детей без специальных удерживающих устройств (18). Также актуальными нарушениями оказались вождение "под шофе" (11) и поездка на авто с тонированными не по ГОСТу стеклами (43). В отношении злостных неплательщиков административных штрафов составлен 1 протокол.

Инспекторы ДПС остановили 17 любителей "погонять" по Владивостоку. Составлено 57 протоколов по фактам нарушения правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 46 транспортных средств.