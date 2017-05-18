Она госпитализирована в ВКБ №2

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Жительница Владивостока получила тяжелый перелом под колесами авто начинающего водителя. Сейчас 48-летняя пострадавшая находится на лечении в ВКБ-2 с закрытым переломом наружного мыщелка большеберцовой кости левой ноги, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Установлено, что в светлое время суток автомобиль Honda Insight под управлением мужчины 1994 года рождения двигался по улице Давыдова в сторону Русской. В районе дома №18 по Давыдова автомобиль сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Детали и обстоятельства ДТП выясняются.

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