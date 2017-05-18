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Общество

Во Владивостоке ликвидирована огромная свалка

Угроза экологии микрорайона снята
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке активисты регионального отделения ОНФ добились ликвидации крупной несанкционированной свалки бытовызх отходов, которая негативно влияла на общую санитарную ситуацию и благополучие граждан в населенном микрорайоне Вторая Речка Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Выявленная свалка в районе улицы Татарская прямо на побережье Амурского залива на общей площади свыше 1,5 тыс. кв. м экспертами Общероссийского народного фронта были обнаружены складированные отходы производства и потребления, в том числе автомобильные отработанные покрышки, коммунальные отходы, залежи пластмассы, гипсокартона, рубероида, тары от горюче-смазочных материалов. При этом, судя по характеру складирования отходов и их общему количеству, данная свалка действовала в течение многих месяцев. Как сообщили в региональном штабе ОНФ, контрольный мониторинг состояния указанного земельного участка, проведенный в середине мая, выявил, что незаконная свалка полностью ликвидирована, угроза экологии микрорайона снята.

Отметим, что в настоящее время в регионе выявлено уже свыше 50 несанкционированных свалок, постепенно идет процесс их ликвидации.

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