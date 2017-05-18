​Генконсул США во Владивостоке: Я одновременно и оптимист, и реалист

Майкл Кийс дал эксклюзивное интервью РИА VladNews

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Майкл Кийс почти 9 месяцев занимает должность Генерального консула США во Владивостоке. В эксклюзивном интервью РИА VladNews дипломат рассказал о любви к работе, морю и своих увлечениях.

- Господин консул, до Владивостока Вы работали в посольствах в Тель-Авиве, Варшаве, Москве. Каковы особенности работы в приморской столице?

- Да, моя работа различалась в зависимости от страны, в которой я работал. В Тель-Авиве и Варшаве в фокусе моей деятельности были политические и военные вопросы. В Москве я работал в политическом отделе, занимался международными отношениями России с другими странами, также я был помощником Посла, и проводил собеседования с россиянами, подававшими заявки на получение американской визы. Во Владивостоке я работаю в должности Генерального консула, в сферу моих обязанностей входит весь Дальний Восток. Наше консульство занимается общественной дипломатией, предоставляет консульские услуги живущим здесь американцам, а также гражданам России, которые совершают поездки в США. Еще одним ключевым приоритетом для меня является содействие развитию торговых отношений и привлечение в регион американского бизнеса, там, где это возможно. Вот основные приоритеты моей деятельности на Дальнем Востоке России. Для меня большая честь представлять сейчас США в этом регионе.

- Насколько в последние годы изменился турпоток дальневосточников, и в частности приморцев, в США?

- Количество людей, подающих на визу в нашем консульстве, уменьшилось в 2014 и 2015 годах, но после этого начался рост. В 2016 финансовом году (с октября 2015 по октябрь 2016) консульство выдало более 7 000 виз. И есть основания полагать, что в 2017 году эти показатели будут еще выше. Россияне, которые подают у нас на визу, как правило, хотят посетить много разных штатов и городов США.

- Какие штаты и города предпочитают посещать наши соотечественники?

- Главным образом, это Калифорния, Нью-Йорк и Флорида, где расположены всемирно известные туристические достопримечательности, и где проживает большое количество русских.

- 18 июня во Владивосток приезжает делегация, в состав которой входят сотрудники Коммерческой службы Министерства торговли США, работающие в Москве, представители компании Американские Авиалинии (AmericanAirlines), а также туристические бюро Аляски, Гуама и Северных Марианских островов. Они очень хотят познакомиться с Владивостоком и Дальним Востоком поближе, и я помогу им в этом. Я уверен, что они заинтересованы том, чтобы количество поездок в обоих направлениях увеличивалось: чтобы американцы приезжали на Дальний Восток, а русские путешествовали в США для работы и отдыха. Я тоже очень этого хочу, и, пока я здесь, я буду всячески содействовать развитию этой деятельности.

- Какова сегодня ситуация с визами в США для дальневосточников? На сайте консульства написано: «В настоящее время период ожидания собеседования более длителен, чем обычно, и данная ситуация может продолжиться до лета». С чем это связано?

- Мы очень рады тому, что сейчас во всех консульских службах США в России, в особенности с наступлением летнего сезона, наблюдается значительный рост количества заявлений на получение туристических виз в США. К сожалению, в наших визовых отделах сейчас некоторый недостаток сотрудников, связанный с обычной практикой смены дипломатического персонала, и это затрудняет удовлетворение увеличившегося спроса на услуги. Команда нашего консульского отдела прилагает большие усилия, чтобы уменьшить время ожидания собеседования, однако пока что мы рекомендуем тем, кто планирует поездку в Соединенные Штаты подавать на визу как можно раньше.

- А насколько сложно сегодня россиянам переехать в США?

- Не сложнее, чем гражданам других стран, поскольку иммиграционное законодательство США одинаково для всех иммигрантов. У нас есть различные типы иммиграционных виз для тех, кто хочет переехать в США на постоянное место жительства. Россияне, у которых есть основания для подачи на иммиграционную визу, могут сделать это в Посольстве США в Москве.

- В этом году консульство активно принимает участие в туристической выставке во Владивостоке, чем это обусловлено?

- Один из главных приоритетов моей трехлетней миссии в регионе – содействие развитию торговли и бизнеса между нашими странами, насколько это позволяет ситуация. В этом году мы работаем в партнерстве с сотрудниками Коммерческой службы Министерства Торговли США из Посольства США в Москве. Ключевая миссия коммерческой службы – содействовать связям между бизнесменами. И благодаря ее деятельности многие представители российского бизнеса побывали на торговых выставках в Европе и США, где они познакомились с ведущими технологиями в самых разных областях – от горнорудной промышленности до медицины. Этот туристский форум – пример такой работы, которую мы надеемся расширять на российском Дальнем Востоке .

Я хочу узнать как можно больше о российском Дальнем Востоке, дабы я мог объяснять потенциальным туристам, бизнесменами и инвесторам, почему им следует рассматривать эту часть России в качестве места для туристической поездки или ведения бизнеса. Содействие туризму и бизнесу – это традиционная работа консульства. И я хочу сделать как можно больше, пока я здесь. Я также чувствую, что у жителей этой части России есть значительный интерес к тому, чтобы здесь было больше американского бизнеса и инвестиций. И мне кажется, что жители Дальнего Востока России хотят, чтобы сюда приезжало больше американских туристов. И я полагаю, американские туристы не будут разочарованы. Тут есть, на что посмотреть, и получить впечатления, которые не испытаешь ни в какой другой части света. Помимо прочего, Дальний Восток России граничит с Восточной Азией. Поэтому для туриста имеет смысл посетить Владивосток в случае, если они едет в такие города, как Токио и Сеул. Все они располагаются очень близко друг от друга.

- Как Вы оцениваете пуски ракет КНДР недалеко от Приморья?

- Как заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли действиям Северной Кореи нельзя найти оправдания. Запуск был произведен в непосредственной близости от территории России. Китай не может ожидать диалога. Это реальная угроза.

- Отразилось ли на Вас лично ухудшение отношений между нашими странами? Ощущаете ли какое-либо давление? Не было ли желания покинуть Владивосток?

- Нет. Будучи американским дипломатом, я одновременно и оптимист, и реалист. У нас в ходе истории случались периоды, когда отношения между нашими странами были и лучше, и хуже. Естественно, предпочтительней, чтобы отношения находились в состоянии гармонии. Тогда, как мне кажется, деловые связи между нашими странами были бы более активными, чему мы все были свидетелями в 1990-х, и что я мог видеть своими глазами, работая в Москве в с 1995 по 1997 год. Люди, с которыми я встречался во Владивостоке и на Дальнем Востоке, очень тепло принимали меня и мою супругу. Благодаря им мы чувствовали себя, как дома. Я рассказываю об этом своим соотечественникам в США, и многие из них собираются приехать к нам в гости, пока я тут работаю. Если они приедут, я уверен, они будут чувствовать то же самое.

- Как Вы расцениваете акцию протеста возле консульства США во Владивостоке и пикетирование Вашего визита в Хабаровск в прошлом году?

- Законные протесты и демонстрации – это право, которое защищается в Соединенных Штатах, и мы уважаем право российских граждан делать то же самое.

- Расскажите немного о себе, своих увлечениях…

- Ну, я люблю свою работу и связанные с ней командировки. В этом смысле я немного работоголик. Я вступил в должность в августе прошлого года, и за это время я побывал во всех регионах Дальнего Востока России. Я также несколько раз летал в Москву, посетил Пекин, Токио, Киото. В свободное время мы с женой очень любим бывать на различных мероприятиях, так как это позволяет лучше узнавать живущих здесь людей.

- Какие места Вы любите посещать во Владивостоке?

- Я также увлекаюсь историей и армией, и потому с большим удовольствием посетил музеи во Владивостоке и в других городах Дальнего Востока. Музей Арсеньева во Владивостоке – это музей высшего класса, который я каждому бы рекомендовал посетить. Особенно мне нравится экспозиция, посвященная американке Элеоноре Прей. Я дважды был в вашем Океанариуме, и он мне также очень понравился. В Калифорнии я тоже жил возле моря, и во время учебы в старших классах изучал океанографию. Также я некоторое время работал в береговой охране, поэтому я влюблен в океан, его ландшафты, его характер, в создания, которые его населяют. Сейчас, когда с каждым днем все теплее, я надеюсь бывать на море, посещать окружающие Владивосток пляжи и, возможно, даже понырять с маской и трубкой.

Я также обожаю читать – и художественную литературу, и книги по истории. Сейчас читаю книгу о том, как открывали и осваивали Дальний Восток, и о той важной роли, которую играл Владивосток во время большевистской революции и последовавшей за ней гражданской войны. Это удивительное место, и сейчас мы приближаемся к 100-летнему юбилею большевистской революции, гражданской войны и интервенции Антанты, которые последовали за ней. Это хорошая возможность для людей в наших странах более честно взглянуть на взаимоотношения между нашими странами в те годы, а также на то, насколько они сейчас лучше, нежели тогда.

Мария Стеблянко