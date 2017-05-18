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Во Владивостоке пожилой водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

Но был оперативно задержан
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 64-летний водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Водитель скрылся с места ДТП, но был задержан правоохранителями меньше чем за три часа.

Известно, что наезд произошел накануне, окоол 19:30 на односторонней дороге в районе дома №23 по улице Терешковой. Автомобиль Toyota Caldina под управлением гражданина 1953 года рождения двигался со стороны Окатовой в сторону улицы Бурачка. Универсал сбил 43-летнюю женщину, которая шла по левой обочине.

Потерпевшая получила травму левой ноги и сейчас находится на амбулаторном лечении.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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