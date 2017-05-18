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Общество

Стали известны адреса дворов, которые отремонтируют во Владивостоке

Предварительный список
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Специалисты администрации Владивостока готовят сметы для ремонта придомовых территорий, которые вошли в программу благоустройства «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа». Для того, чтобы совместно обсудить объем и виды работ, по возможности учесть пожелания, специалисты встречаются с жителями домов.

Так, вчера, 17 мая, сотрудники управления содержания жилищного фонда, управления дорог и благоустройства администрации Владивостока выехали на придомовые территории в районе улицы Тунгусской, 61, 63, 65. Эти дворы вошли в программу благоустройства 2017 года.

Специалисты провели осмотр, критически оценили состояние асфальтового покрытия: безусловно, здесь необходим большой объем работ, так как ремонт не проводился долгие годы. Предстоящую работу начальник управления содержания жилфонда Григорий Пейхвассер обсудил с председателем совета дома № 65 на ул. Тунгусской Ольгой Хлебниковой.

Специалисты администрации Владивостока проводят встречи с жителями по благоустройству двориков (6).JPG

«Мы довольно много сделали в нашем дворе сами: высадили клумбы, установили детскую площадку, - рассказывает Ольга Хлебникова, - но есть работы, на которые наших средств не хватает. Например, нам необходимо заасфальтировать проезд рядом с домом. Поэтому мы рады, что попали в программу».

Специалисты мэрии зафиксировали пожелание от местных жителей – по возможности расширить зону парковки. Подобные сметы необходимо составить по всем дворам, которые вошли в программу. От объема работ в каждом из них будет зависеть, сколько объектов в итоге отремонтируют в этом году.

Напомним, в список городской программы вошли 49 придомовых территорий, но из-за ограниченного объема финансирования в этом году отремонтированы будут не все, часть дворов перенесут на следующий год. Отметим, основная часть финансирования программы предусмотрена в федеральном бюджете - на условиях софинансирования с краевым и муниципальным бюджетами.

Адресный перечень двориков был сформирован на основе ранжирования (учитывались продолжительность эксплуатации имущества МКД, наличие элементов благоустройства и другие критерии) и утвержден в ходе заседания общественной комиссии, в которую вошли представители общественных организаций, органов власти и активные жители Владивостока.

Окончательный список дворов, которые будут отремонтированы в 2017 году, будет известен к концу мая.

Предварительный список дворов, вошедших в программу:

1.

ул. В. Терешковой, д. 7

2.

ул. Тунгусская, д. 63

3.

ул. Тунгусская, д. 61

4.

ул. Морозова, д.9

5.

ул. 40 лет ВЛКСМ, д.8

6.

ул. Фирсова, д. 4 А, 4, 6

7.

ул. Тунгусская, д. 65

8.

пр. 100 -лет Владивостоку, д. 30б

9.

пр. 100 -лет Владивостоку, д. 30а

10.

ул. Тунгусская, д. 46

11.

ул. Тунгусская, д. 44

12.

ул. Верхнепортовая, д. 64

13.

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17

14.

ул. Кипарисовая, д. 18

15.

ул. Луговая, д. 47

16.

ул.Уборевича, д. 15

17.

ул. Тунгусская, д. 48

18.

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30 В

19.

ул. Тунгусская, д. 50

20.

ул. Тунгусская, д. 20

21.

ул. Ивановская, д. 6/4

22.

ул. Терешковой, д. 1

23.

ул. Кипарисовая, д. 16

24.

ул. Монтажная, д. 5

25.

ул. Нерчинская, д. 21

26.

ул. Луговая, д. 43

27.

ул. Ладыгина, д. 13

28.

пр-т Красного Знамени, д. 102

29.

пр-т Красного Знамени, д. 104

30.

ул. Горная, д. 33

31.

ул. Зои Космодемьянской, д. 27 А

32.

ул. Ладыгина, д. 15

33.

ул. Колесника, д. 6

34.

ул. Спортивная, д. 9

35.

ул. 3-я Строительная, д. 12

36.

ул. Пушкинская, д. 68

37.

ул. Сипягина, д. 22

38.

ул. Ватутина, д. 20

39.

пр. 100 -лет Владивостоку, д. 50

40.

ул. Полярная, д. 3

41.

ул. Светланская, д. 6

42.

ул. Спиридонова, д. 15

43.

ул. Баляева, д. 21

44.

ул. Нерчинская, д. 40

45.

ул. Русская, д. 55 А

46.

ул. Черняховского, д. 3

47.

ул. Адмирала Кузнецова, д. 90

48.

ул. Кипарисовая, д. 2

49.

ул. Хабаровская, д. 6 Б

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