Три человека пострадали в результате ДТП в Приморье

Выясняются обстоятельства случившегося

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Инцидент случился в районе 404 км автодороги «Хабаровск - Владивосток». По предварительным данным, за рулем автомобиля Toyota Vista находился 43-летний мужчина. Транспортное средство двигалось со стороны Хабаровска в сторону Владивостока, при прохождении 404 км автодороги «Хабаровск - Владивосток» водитель не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи.

В результате удара пострадали три человека: водитель и два пассажира, 43-летний мужчина и 48-летняя женщина. Водитель и женщина-пассажир госпитализированы, мужчина-пассажир направлен на амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГИБДД края корреспонденту РИА VladNews сообщили, что на момент происшествия стаж вождения водителя составил 19 лет, ранее к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался.

Сотрудниками полиции проводятся проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей автомобильной аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение