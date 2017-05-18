В Приморье фирму оштрафовали на 150 тысяч за товар компании-фантома

Изъято 1 915 литров стеклоомывающей жидкости

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

В ходе внеплановой выездной проверки, проведенной в отношении компании, осуществляющего деятельность в поселке Лучегорск, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Здесь в феврале текущего года был установлен факт торговли стеклоомывающей жидкостью 3-х наименований: «Зимний «Север», «Зимний «Алтай» производства ООО «ПрофСтиль» и «GleidExclusive» производства ООО «ИнжТехпоставка») в полимерных емкостях объемом 5 литров в количестве 383 штук общим объемом 1 915 литров без товарно-сопроводительных документов с указанием сведений об обязательном подтверждении соответствия продукции.

Лабораторные исследования показали, что жидкости содержат метанол в концентрации более 0,5% при допустимом значении - не более 0,05%.

Арбитражный суд Приморья, рассмотрев дело об административном правонарушении, установил в действиях ООО наличие состава административного правонарушения по статье 14.43 КоАП РФ и привлек юрлицо к административной ответственности в виде штрафа на сумму 150 тысяч рублей с конфискацией продукции. Решение вступило в законную силу.