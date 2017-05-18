В Приморье разыскивают родителей, чей ребенок попал под колеса школьного автобуса

Госавтоинспекция проводит проверку

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

В среду, 17 мая, в СМИ Приморского края распространено сообщение о ДТП, произошедшем 16 мая в 13:00 в Шкотовском районе Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГИБДД по Приморскому краю.

По словам родителей пострадавшего несовершеннолетнего, наезд на их сына произошел в зоне действия пешеходного перехода, а виновником в аварии стал школьный автобус.

Сотрудники полиции установили образовательное учреждение, чей школьный автобус в данный промежуток времени мог находиться в указанном месте.

Для проведения детальной проверки, подтверждения факта дорожно-транспортного происшествия и принятия соответствующего процессуального решения необходимо официальное обращение пострадавшего, его родителей в медицинское учреждение, а также правоохранительные органы.

Напомним, что инцидент произошел 16 мая примерно в 13:00. Со стороны Артема в поселок Шкотово двигался школьный автобус. В районе улицы Ленинская переходил трассу по пешеходному переходу ребенок. Водитель школьного автобуса, в котором на момент происшествия находились дети, его не заметил и совершил наезд.

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