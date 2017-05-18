За сутки в Приморье произошло 10 пожаров

Есть пострадавшие

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению 10 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались.

Была организована работа по тушению техногенных пожаров на территории Приморского края: в Уссурийском и Артёмовском городских округах – ликвидация возгорания в квартире дома, расположенного в городе Уссурийск на улице Чичерина; тушение бани в городе Артём на улице Лаптевых.

На тушении было задействовано 63 человека личного состава и 15 единиц техники.