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Во владивостокской таможне - крупный улов незадекларированных товаров

Предприниматели заплатят штрафы на несколько миллионов рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

За два дня Владивостокской таможней в отношении четырех руководителей различных компаний по фактам недекларирования по установленной форме товаров, подлежащих этой процедуре, – товаров народного потребления (176 наименований) и автомобильных запчастей (20 наименований) возбуждено шесть дел об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ассортимент наименований разнообразный: товары для дома, творчества, настольных игр, плакатов, картин, часов, парфюмерно-косметических средств и т.д., а также автомобильные запчасти и аксессуары самого широкого назначения – всевозможные сайлентблоки, боковые стекла, боковые зеркала, расширительные бачки, горловины бензобака в сборе с пробками, подушки безопасности, механизм дворников в сборе, топливные насосы, рамки радиатора, спойлеры, двери, капоты, крылья, крышки багажника, сидения, бампера, коврики, полка багажника, фильтры воздушные и масляные и прочее.

Общая их рыночная стоимость на момент совершения правонарушения составила 7,66 млн рублей.

Санкциями данной статьи для должностных лиц предусмотрено – наложение штрафа от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, то есть по шести делам это соответствует от 60 до 120 тысяч рублей. Это немного, если не принимать во внимание основные санкции по данной статье, применяемые в отношении юридических лиц в виде наложения штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без таковой либо их конфискация.

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