В Приморье водителя грузовика накажут за перевозку мяса и масла в грязи и тепле

Более 600 кг продуктов питания везли в магазин как попало

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Сразу три нарушения законодательства зафиксировали инспекторы Россельхознадзора при досмотре грузовика с продуктами, доставлявшего скоропортящийся груз в торговую сеть города Дальнегорск Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Несоблюдение температурного режима, грязь в фургоне и отсутствие документального подтверждения качества и безопасности мясного ассортимента – все это ставит под удар здоровье потребителей.

При досмотре грузового фургона «Дюна», остановленного ДПС города, было обнаружено, что 500 кг колбасы, 30 кг мясных продуктов, 5 кг сливочного масла и 100 кг замороженных мясных полуфабрикатов водитель грузовика перевозил в грязном фургоне, при единой (0°С) температуре, при отсутствии ВСД.

Рассмотрение административных дел в отношении дальнегорского водителя состоится в ближайшее время. Нарушителю будет вынесен штраф.