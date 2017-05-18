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Во Владивостоке неожиданно скончался руководитель представительства МИД

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский выразил соболезнования
Фото: МИД Фото: МИД
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский выразил соболезнования в связи с безвременным уходом из жизни руководителя представительства МИД во Владивостоке Игоря Владимировича Агафонова.

«Это огромная потеря для всего дипломатического корпуса нашей страны. Много лет этот энергичный и целеустремленный человек неотступно отстаивал интересы России на Тихом океане. Огромный личный вклад Игорь Владимирович внес в развитие международных связей и укрепление внешнеэкономического потенциала Приморья.

Смысл всей своей жизни Игорь Агафонов всегда видел в служении Родине. В этот тяжелый час я разделяю боль утраты и скорблю вместе с родными и близкими, коллегами и друзьями. Воспринимаю его уход как личную утрату».

Напомним, Игорь Агафонов умер на 50-м году жизни.

Cправка МИД 

Игорь Владимирович Агафонов родился 18 декабря 1967 года в г. Кустанай, Казахской ССР.

Выпускник факультета корееведения Восточного института Дальневосточного государственного университета (ДВГУ; ныне ДВФУ - Дальневосточный федеральный университет, г.Владивосток), специализация – «востоковед-историк, переводчик корейского языка».

Служил в Вооруженных силах СССР, преподавал в Восточном институте и Владивостокском институте международных отношений ДВГУ, Восточном институте-Школе региональных и международных исследований ДВФУ.

На дипломатической службе с 1995 года. Работал на различных должностях в Представительстве МИД России в г.Владивостоке и Посольстве России в Корейской Народно-Демократической Республике.

Имеет дипломатический ранг советника первого класса.

Владеет корейским и английским языками.

Член Союза писателей России, автор художественных книг (поэзия, проза) и музыкальных альбомов, учебно-методических и научных сборников (ДВФУ, ДВО РАН).

Женат. Воспитывает двух дочерей и сына. 

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