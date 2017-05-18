В Приморье задержан китайский турист с контрабандой

В багаже у мужчины была обнаружена контрафактная продукция с символикой FIFA 2018

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Должностные лица таможенного поста ДАПП Турий Рог Уссурийской таможни в ходе проведения таможенного контроля обнаружили в багаже гражданина КНР контрафактный товар, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Мужчина пытался незаконно переместить 300 календарей с надписью «Чемпионат МИРА по футболу FIFA 2018 в России», а также 200 флажков, на которых имелись обозначения и надписи, потенциально сходные до степени смешения с зарегистрированными объектами интеллектуальной собственности, принадлежащими Международной федерации футбольных ассоциаций «FIFA».

В отношении туриста возбуждено дело, ответственность за которое предусмотрена статьей 16.2 КоАП России (недекларирование по установленной письменной форме товаров, подлежащих декларированию).

Товар, явившийся предметом данного правонарушения, изъят и помещен на ответственное хранение на склад временного хранения.