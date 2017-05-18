Во Владивостоке часть домов останутся без горячего водоснабжения до 24 мая

В приморской столице продолжаются гидравлические испытания

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются гидравлические испытания теплотрасс, в ходе которого проверяют прочность трубопроводов, по которым тепло и горячая вода поступают в дома жителей части Первореченского и Ленинского районов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на на ДГК.

Горячее водоснабжение уже восстановлено у потребителей, проживающих по следующим адресам:

Аксаковская, 1

Алтайская, 3

Амурская, 57, 82, 84, 86, 88, 96

Гоголя, 19, 19у, 30а, 32, 35, 39а, 41, 48

Жуковского, 1-15

Красного Знамени, 66а

Круговая 2-я, 10, 12, 14

Некрасовская, 36а, 46,48, 48а, 50, 51в, 52, 52у, 53, 53а, 53б, 54, 55, 57, 58, 59, 51, 70,

Пер. Некрасовский, 24

Океанский проспект, 6, 26, 28, 52, 58, 58а, 76, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/1, 108, 110, 112, 121а, 123, 123б, 125, 133, 134, 135, 136, 136у, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 155,

Партизанский проспект, 52, 58, 58в

Однако из-за большого объема работ по устранению повреждений на Фадеевской теплотрассе энергетики вынуждены продлить период отключения ГВС по данному направлению до 24.00 24 мая 2017 г. На это время без услуги останутся потребителей проживающие в Ленинском районе в границах улиц: Уборевича – Суханова - Некрасовского переулка – Аксакова – Всеволода Сибирцева – Буратской – Тунгусской – Зейской – Карской – Флотской – Адмирала Кузнецова – Черняховского – Ватутина – 3-ей Гарнизонной – Брестского переулка – Фадеева – Борисенко.

Отметим, что гидравлические испытания – это обязательная и необходимая процедура, позволяющая выявить наиболее изношенные участки трубопроводов. Именно это позволяет избежать возникновения порывов в течение отопительного сезона, и является залогом надежной и бесперебойной поставки тепла жителям Владивостока зимой.

Кроме того, филиал «Приморская генерация» сообщает, что до 23.05.2017 г. продляется отключение от ГВС потребителей, получающих горячее водоснабжение от Центральной пароводяной бойлерной. На энергообъекте ведется реконструкция, и для того чтобы обеспечить жителей близлежащих районов горячей водой, требуется выполнить переключение на специально смонтированную летнюю схему теплоснабжения. Эти работы невозможно было провести одновременно с гидравлическими испытаниями.

Отключение коснется домов, расположенных в границах улиц: Руднева (дома №1-13), Сабанеева (дома №11-23), Сельская (дома №1-12), Адмирала Юмашева (дома № 2 – 40), Адмирала Кузнецова (дома № 40а – 72), Луговая (дома №35 – 55), Ладыгина (дома №5 – 11), Баляева (дома №23-27, 46-56, 58-64), Карьерная, Снеговая, Котельникова, Тормозная, Стрелочная, Жигура, Аллилуева, Тобольская, Шилкинская, Толстого, проспект Красного Знамени (дома №59 – 164), Некрасова, Гоголя, Державина, Фонвизина, Лермонтова, Крылова, Щедрина, Народный проспект, Военное Шоссе, Мельниковская, Океанский проспект (дома 155 – 165), Проходная, Круговая, Амурская (дома №20, 55, 57, 84-88, 96), Бульварная, Нефтеветка.