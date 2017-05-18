В Приморье модернизируют таможенный пост Турий Рог

На совещании обсудили обустройство двустороннего автомобильного пункта пропуска

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

На таможенном посту ДАПП Турий Рог Уссурийской таможни состоялось рабочее совещание под руководством вице-губернатора Приморского края Геннадия Сыромятнова, на котором обсудили вопросы повышения качества организации работы пункта пропуска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

С целью организации более комфортного прохождения через пункт пропуска, увеличения его пропускной способности, сокращения времени при пересечении таможенной границы участники совещания рассмотрели вопросы обустройства, оборудования, материально-технического оснащения зданий и помещений, необходимых для организации таможенного контроля в пункте пропуска через госграницу РФ, а также обсудили порядок работы и взаимодействия таможенных и пограничных органов.