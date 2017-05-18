В Монастырище сгорел дом

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны Черниговского муниципального района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья. Очевидец происшествия рассказал диспетчеру о том, что в селе Монастырище в доме, расположенном на улице Пономаренко открытым пламенем горит деревянный одноэтажный дом.

Огнеборцы оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к работам по ликвидации пожара.

Общая площадь пожара составила 20 кв. м. На тушении пожара были задействованы три человека личного состава и одна единица техники. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Угрозу соседним объектам пожар также не представил.