Тело из обувной коробки, вместо руки вилка, а на голове поршень от мопеда. Так выглядит робот, которого создал пятиклассник 45-й школы Владивостока Марк Диденко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Пятиклассник из Владивостока создал робота
Робот СтепаВладивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.
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