Пятиклассник из Владивостока создал робота

Робот Степа

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Тело из обувной коробки, вместо руки вилка, а на голове поршень от мопеда. Так выглядит робот, которого создал пятиклассник 45-й школы Владивостока Марк Диденко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.