Курение едва не стоило владивостокцу жизни

Пожарные спасли мужчину из горящего здания

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании в доме, расположенном на улице Новожилова, поступило в пожарно-спасательную службу города Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.

Оперативно на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением внутри здания пожарные задействовали звенья газодымозащитной службы. При проведении разведки в жилом помещении был установлен очаг возгорания: матрас и подушка. На момент пожара в горящем доме находился мужчина, которого брандмейстеры спасли с помощью спасательных устройств. Благодаря профессионализму огнеборцев в результате происшествия никто не пострадал.

Общая площадь возгорания составила 2 кв. м. С огнём боролись 20 человек личного состава и 6 единиц техники.

По предварительной версии причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём во время курения.