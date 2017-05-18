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18-летний приморец угнал автомобиль и разбил его

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился 41-летний житель Уссурийска, который сообщил, что неизвестные путем свободного доступа тайно похитили его автомобиль марки Toyota Vista, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшего и свидетелей. Установлено, что мужчина передал автомобиль своему 23-летнему водителю, который оставил его на придомовой территории по улице Чкалова. Утром во дворе дома транспортного средства не оказалось.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 18-летнего ранее судимого местного жителя, снимающего соседнюю комнату в квартире вместе с водителем, который дал признательные показания. Задержанный пояснил, что пока водитель спал, он забрал из его комнаты ключи от автомашины. При движении на транспортном средстве не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части в кювет. Автоавария произошла на въезде в село Воздвиженка Уссурийского городского округа. Затем злоумышленник вернулся в квартиру и лег спать, положив ключи на место.

Автомобиль возвращен законному владелицу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством». Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком на 10 лет.

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