Установлены минимальные баллы для сдачи ГИА

Подготовлены рекомендации по оценке выполнения экзаменационных работ Государственной итоговой аттестации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Так, минимальное количество баллов, которое может получить участник основного государственного экзамена в 2017 году, составляет:
по русскому языку - 39 баллов;
по математике - 32 балла (модуль «Алгебра» - 14 баллов; модуль «Геометрия» - 11 баллов; модуль «Реальная математика» - 7 баллов);
по физике - 40 баллов;
по химии - 34 балла;
по биологии - 46 баллов;
по географии - 32 балла;
по обществознанию - 39 баллов;
по истории - 44 балла;
по литературе - 23 балла;
по информатике и ИКТ - 22 балла;
по иностранному языку - 70 баллов.
Минимальное количество баллов, свидетельствуют об освоении учащимися программ основного общего образования.
Отметим, количество баллов определяют региональные органы власти в сфере образования.