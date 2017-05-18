Установлены минимальные баллы для сдачи ГИА

Рособрнадзор подготовил рекомендации

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Подготовлены рекомендации по оценке выполнения экзаменационных работ Государственной итоговой аттестации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Так, минимальное количество баллов, которое может получить участник основного государственного экзамена в 2017 году, составляет:

по русскому языку - 39 баллов;

по математике - 32 балла (модуль «Алгебра» - 14 баллов; модуль «Геометрия» - 11 баллов; модуль «Реальная математика» - 7 баллов);

по физике - 40 баллов;

по химии - 34 балла;

по биологии - 46 баллов;

по географии - 32 балла;

по обществознанию - 39 баллов;

по истории - 44 балла;

по литературе - 23 балла;

по информатике и ИКТ - 22 балла;

по иностранному языку - 70 баллов.

Минимальное количество баллов, свидетельствуют об освоении учащимися программ основного общего образования.

Отметим, количество баллов определяют региональные органы власти в сфере образования.